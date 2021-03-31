Мешок наркотиков нашли у жительницы Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Наркотики обнаружили в салоне машины, их 38-летняя владелец была пассажиром авто, она водворена в ИВС города Экибастуза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастузе была остановлена автомашина «Мазда Кронус», в которой находилась 38-летняя горожанка. В ходе досмотра в салоне обнаружен мешок, принадлежащий пассажирке автомобиля, в котором находились три полиэтиленовых пакета с веществом, имеющий специфический запах», - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Он отметил, что по результатам экспертизы изъятое вещество оказалось марихуаной весом более восьми килограммов. По факту началось досудебное расследование по части четвёртой статьи 296 УК Республики Казахстан.

«Женщина водворена в изолятор временного содержания города Экибастуза», - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, в 2021 году павлодарские оперативники выявили 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 48 были связаны со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.