+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мешки с взрывчатым веществом нашли на дороге жители ВКО

22 Июля 2021 16:28
Поделиться:
Мешки с взрывчатым веществом нашли на дороге жители ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мешки с взрывчатым веществом нашли жители Восточно-Казахстанской области возле одной из автодорог. Опасную находку прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт YK-news.kz.

Новости по теме
Крупную партию «синтетики» изъяли у закладчика в СКО
Двое жезказганцев выращивали коноплю у себя на даче Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области 12 пьяных водителей задержали за три дня в столице

22 июля в соцсетях распространилась видеозапись, сделанная, по словам очевидцев, возле автодороги Жангизтобе — Аягоз. Автор видео говорит, что когда он ехал по трассе, то обратил внимание на множество мешков на обочине.

«Мы просто обалдели, когда подошли поближе. На мешках написано: взрывчатое вещество. Рядом коробки с «неэлектрической системой взрывания». Ужас просто. Это преступная халатность!», — комментирует автор.


В департаменте полиции сообщили, что речь идет о Жарминском районе, где ведутся дорожные работы.

«Установлено, что предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ при строительстве дорожного покрытия, были привезены на место представителями ТОО, которое осуществляет взрывные работы, — сообщили в пресс-службе ДП. — Сейчас там дежурит полиция, угрозы окружающим не имеется».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Крупную партию «синтетики» изъяли у закладчика в СКО
Двое жезказганцев выращивали коноплю у себя на даче
Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области
12 пьяных водителей задержали за три дня в столице
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
Аквапарк в Шымкенте нарушил требования карантина
Три тысячи рулонов сена сгорело в Кызылординской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив