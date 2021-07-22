Мешки с взрывчатым веществом нашли на дороге жители ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мешки с взрывчатым веществом нашли жители Восточно-Казахстанской области возле одной из автодорог. Опасную находку прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт YK-news.kz.
22 июля в соцсетях распространилась видеозапись, сделанная, по словам очевидцев, возле автодороги Жангизтобе — Аягоз. Автор видео говорит, что когда он ехал по трассе, то обратил внимание на множество мешков на обочине.
«Мы просто обалдели, когда подошли поближе. На мешках написано: взрывчатое вещество. Рядом коробки с «неэлектрической системой взрывания». Ужас просто. Это преступная халатность!», — комментирует автор.
В департаменте полиции сообщили, что речь идет о Жарминском районе, где ведутся дорожные работы.
«Установлено, что предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ при строительстве дорожного покрытия, были привезены на место представителями ТОО, которое осуществляет взрывные работы, — сообщили в пресс-службе ДП. — Сейчас там дежурит полиция, угрозы окружающим не имеется».
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