13 Июня 2022 20:16

Мешающую сдать в срок автотрассу Атырау-Астрахань причину назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Мешающую в срок сдать автотрассу Атырау-Астрахань причину назвали в Атырау. А также озвучили главную проблему, которая может стать причиной сдвига сроков завершения работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора атырауского областного филиала «КазАвтоЖол» Булатбека Айтбаева, одна из главных проблем - своевременная доставка необходимых материалов, которые завозятся из других регионов.

«Общая потребность для реализации планов этого года при строительстве автотрассы Атырау- Астрахань – более полутора миллионов тонн щебня. Но в регионе нет щебеночных карьеров. Весь инертный материал завозится по железной дороге. Но порой ощущается нехватка вагонов. Не сильно развита и сама железнодорожная инфраструктура. В области есть всего три тупика, на которые ежесуточно приходит большое количество инертного материала из соседних областей. И тут возникает проблема именно в своевременном подвозе материала», - сообщил Булатбек Айтбаев.

Общая протяженность трассы составляет 277 километров. На 60 километрах уже открыто движение по асфальтобетонному покрытию.

«Ведется реконструкция 217 километров дороги. Они разделены на 4 участка. Задействовано более 400 единиц техники и свыше 500 человек персонала. Ранее эта дорога была третьей технической категории. Сейчас она переводится во вторую категорию. Общая ширина будет 9 метров. До этого она была 7 метров. В этом году на строительство выделено около 30 млрд тенге. Эти средства, мы надеемся, до конца года будут освоены. Если те планы, которые мы поставили, реализуются, то к концу этого года от села Курмангазы, что на границе с Астраханью, до Атырау можно будет ехать по асфальто-бетонному покрытию. А на будущий год будет уложен верхний слой полотна», - заключил Булатбек Айтбаев.