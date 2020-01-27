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Мешающие очистке снега автомобили эвакуируют с улиц Усть-Каменогорска

27 Января 2020 23:48
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Мешающие очистке снега автомобили эвакуируют с улиц Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Усть-Каменогорска эвакуируют автомобили, долго простаивающие на городских парковках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат областного центра.

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В акимате сообщили, что активные действия в этом направлении проводятся с целью обеспечить качественную очистку улиц от снега улицы города.

«Акимат не раз призывал водителей проявлять участие и не парковать машина там, где это может помешать снегоочистительной техники. В пребывании автомобиля на парковке нет нарушения. Но некоторые машины стоят на стоянке так долго, что ситуация на участке становится критической», - пояснили в акимате.

Полицейские выясняют контакты владельца транспортного средства, связываются с ним и предупреждают их, что машина будет вывезена на специализированную стоянку. Пребывание автомобиля на стоянке - бесплатное. Никаких штрафов и компенсаций с владельцев авто не взимается, уточнили в акимате.

Отметим, что после ряда конструктивных замечаний акима города на базе ГКП «Новая Согра» был сформирован круглосуточный штаб для оперативного регулирования работ на улицах города. На данный момент по очистке и вывозу снега удалось мобилизовать около 100 единиц техники, а также сформировано 16 звеньев из погрузчиков и самосвалов.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ЖКХ, Акимат, Транспорт, МВД РК,
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Орал Ерланулы

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