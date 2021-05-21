Мешали играть детям: гвардейцы усмирили пьяных дебоширов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - 20 мая во время патрульно-постовой службы на улицах Шымкента к военнослужащим воинской части 6506 Национальной гвардии обратились дети. Они сказали, что на игровой детской площадке двое неизвестных лиц в алкогольном опьянении выкрикивают нецензурную брань в адрес друг друга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

По данному обращению войсковой наряд в составе начальника рядового Динмухаммеда Абдирахима, а также патрульных рядовых Батырхана Саркеева и Жандоса Муса незамедлительно направились в указанный район.

«К нам подошли двое детей и рассказали, что на детской площадке пьяные граждане своим поведением мешали им в ней играть. По прибытию на место были замечены двое мужчин, и несмотря на присутствие детей, они на высоких тонах, выражаясь нецензурной бранью, выясняли отношения. На требование прекратить ссору, один из нарушителей стал оскорблять войсковой наряд и набросился на нас. Нам пришлось применить силу, и с помощью приемов рукопашного боя скрутили нарушителей», - рассказывает Динмухаммед Абдирахим.

Задержанные были доставлены в РУП Аль-Фарабийского района для выяснения обстоятельств.