Мешает ли крем с SPF выработке витамина D — мнение специалистов

Несмотря на то, что использование солнцезащитных кремов в летний период уже стало привычной частью повседневного ухода, многие по-прежнему не знают, каким образом SPF влияет на выработку витамина D, передает агентство Kazinform.

По словам специалистов, защита от солнечного излучения и поддержание витаминного баланса в организме должны осуществляться одновременно.

Как отмечает косметолог Толганай Кайырбекова, вред воздействия солнечных лучей на кожу давно подтвержден научными исследованиями. Ультрафиолетовое излучение способствует появлению пигментации, ускоряет процессы преждевременного старения кожи и влияет на образование морщин.

Для чего нужен SPF?

Специалист рекомендует в повседневной жизни использовать средства защиты с уровнем SPF 30 и SPF 50.

— SPF защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Если человек длительное время находится под солнцем или проводит отпуск на открытом воздухе, лучше использовать крем с SPF 50. А для людей, работающих в офисе, SPF 30 может быть вполне достаточным, — рассказала косметолог Толганай Кайырбекова в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly.

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По ее словам, средство с SPF необходимо наносить примерно за 30 минут до выхода на улицу. Если человек долго находится на открытом воздухе, защитный слой рекомендуется обновлять каждые 2-3 часа.

Кроме того, специалист подчеркивает, что защита от солнца не ограничивается только использованием крема. Головной убор, солнцезащитные очки и легкая закрытая одежда также помогают защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Влияет ли SPF на витамин D?

По словам эндокринолога Дианы Куанышбаевой, средства с SPF действительно могут снижать выработку витамина D. Однако это не повод отказываться от использования солнцезащитного крема.

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— Если уровень SPF выше 30, он существенно замедляет выработку витамина D. Но для врачей самое главное — профилактика рака кожи. Поэтому витамин D лучше восполнять не за счет солнечного света, а с помощью продуктов питания или специальных препаратов, — говорит врач.

По словам специалиста, в связи с географическим расположением Казахстана дефицит витамина D наблюдается у большей части населения страны. Дополнительным фактором является и то, что люди проводят значительную часть времени в помещениях.

Почему витамин D важен?

Витамин D влияет не только на нормальное функционирование костной системы, но также играет важную роль в работе иммунитета, обмене веществ и поддержании гормонального баланса.

Его дефицит может стать причиной повышенной хрупкости костей, ослабления иммунной системы, развития рахита у детей, а также увеличения риска возникновения сахарного диабета и метаболических нарушений.

— Витамин D рассматривается не только как витамин, но и как гормон. Это связано с тем, что рецепторы к нему имеются во многих органах и тканях организма, — говорит эндокринолог.

В чем причина усталости и выпадения волос?

По словам врача, постоянная слабость, выпадение волос или снижение работоспособности не всегда связаны исключительно с дефицитом витамина D.

В таких случаях важно проверить показатель ферритина. Ферритин отражает запасы железа в организме. Если его уровень снижается, у человека может развиться скрытый дефицит железа.

К основным источникам железа относятся красное мясо, печень, морепродукты и бобовые культуры. Для улучшения усвоения железа рекомендуется одновременно принимать витамин C.

По мнению специалистов, в летний период защита кожи от солнца и контроль уровня витаминов в организме должны идти параллельно. Поэтому рекомендуется не реже одного раза в год сдавать основные анализы и при необходимости обращаться за консультацией к врачу.