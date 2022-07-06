13:47
6 Июля 2022 13:33
Меры в связи с ситуацией на КТК обсудили в Правительстве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 6 июля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти.
По итогам обсуждения главой Правительства дан ряд соответствующих поручений.
Как сообщалось ранее, деятельность КТК приостановил на месяц суд Новороссийска.
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