Меры, указанные в Послании Президента РК, направлены на стабилизацию правовой определенности – Александр Кисс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор Александр Кисс - директор Австрийской охранной службы прокомментировал основные направления Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что приблизить юридическую практику к гражданину, как было предложено в Послании Президента РК - это отличный подход. Так, по словам доктора Кисса, основные австрийские правовые реформы направлены на то, чтобы сделать законы понятными для всех, упростить административную правовую практику и стандартизировать кодексы.

«Меры, указанные в Послании, явно направлены на дальнейшую всеобъемлющую стабилизацию правовой определенности, что в любом случае принесет большую пользу экономическому климату. Этот вопрос очень важен для восприятия Казахстана здесь», - сказал Александр Кисс.

По его словам, в Нижней Австрии создан очень широкий доступ для граждан к административным нормам через Интернет. Это было очень хорошо воспринято населением.

Отметил доктор Кисс и тему преследования браконьерства. Он подчеркнул, что это дальновидный подход. Браконьерство, по мнению директора Австрийской охранной службы, создает атмосферу небезопасности, которая затрудняет упорядоченный доступ туристов к казахстанским природным ресурсам.

Александр Кисс также отметил меры поддержки предпринимательства, озвученные в Послании Президента РК. По его словам, они заслуживают высокой оценки.

«Малые предприятия являются связующим звеном, которое удерживает вместе крупных хозяйствующих субъектов государства. Такая административная помощь для этого важного сектора будет чрезвычайно полезна для готовности малого бизнеса к инвестированию и для национальных счетов, особенно с точки зрения потребления», - сказал австрийский эксперт.