Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Меры свободной безбарьерной торговли обсудили на Экономическом совете СНГ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 16:05
Меры свободной безбарьерной торговли обсудили на Экономическом совете СНГ Фото: primeminister.kz

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин принял участие в работе 98-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В этом году в органах СНГ председательствует Кыргызская Республика. По-прежнему основная тема встреч — устранение существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле в периметре стран Содружества.

photo
photo

В этом ключе одним из важнейших последних достижений стало подписание в начале июня этого года главами правительств СНГ Соглашения о свободной торговле услугами, над которым эксперты стран работали на протяжении 11 лет. Документ определяет создание благоприятных условий для дальнейшего роста экономик стран. Он станет серьезным стимулом для обеспечения благоприятного бизнес-климата, привлечения инвестиций стран Содружества.

В этом аспекте повышается роль электронной торговли в рамках СНГ. Казахстан всецело поддерживает отработку проекта Концепции сотрудничества государств СНГ по развитию взаимодействия в сфере электронной торговли.

photo

По итогам заседания участники рекомендовали правительствам государств-участников СНГ особое внимание обращать на соблюдение рекомендуемых значений уровня инфляции и по среднегодовому значению показателя средневзвешенной ставки по долгосрочным кредитам, что будет способствовать ускорению экономического роста.

photo

За четыре месяца текущего года между Казахстаном и государствами СНГ наблюдается рост объема взаимной торговли на 8,5% ($11,3 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ($10,4 млрд).


СНГ   Правительство РК   Экономика   Серик Жумангарин   Минторговли  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК