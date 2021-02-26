Меры содействия занятости на 2021 год озвучили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Серик Шапкенов озвучил меры содействия занятости на 2021 год, реализация которых позволит сохранить уровень безработицы не более 4,9%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении министр отметил, что в 2020 году был своевременно принят комплекс оперативных мер, направленных на обеспечение занятости населения.

«Участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. В том числе безработные молодые люди составляют более трети участников (32%) или 211 тыс. человек, 277 тыс. женщин или 43%. Всего трудоустроено 437 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места – 319 тыс. человек или 73%. На субсидируемые рабочие места трудоустроено 210 тыс. человек. Обучением (краткосрочные курсы, ТиПО, «Бастау Бизнес») охвачено более 70 тыс. человек, в том числе основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» – более 33 тыс. человек. Было выдано 12,7 тыс. льготных микрокредитов и 44,9 тыс. безвозвратных государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. В том числе 1,4 тыс. микрокредитов выданы многодетным и малообеспеченным семьям. Получателями микрокредитов создано 13,7 тыс. дополнительных рабочих мест. В северные регионы переселились 5,8 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. трудоспособного возраста охвачены активными мерами занятости», – сказал Серик Шапкенов.

Глава МТСЗН также напомнил, что в целях нивелирования рисков роста безработицы в 2020 году принята и реализована новая антикризисная программа Дорожная карта занятости.

«Дорожная карта обеспечила занятость еще 239 тыс. человек при реализации 6,7 тыс. инфраструктурных проектов. Однако есть вопросы по отдельным регионам. Во-первых, не достигнут запланированный индикатор по трудоустройству в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской области и городе Алматы. Во-вторых, в связи с долгой разработкой проектно-сметной документации в Алматинской области так и не начато строительство 6 школ. Надеюсь, в этом году таких проблем не возникнет», – подчеркнул Серик Шапкенов.

Кроме того, по словам министра, в рамках других госпрограмм и реализации частных инициатив создано 559 тыс. рабочих мест, из них 386 тыс. постоянных.

В целом по итогам года мерами занятости охвачено более 1,4 млн человек, в том числе 783 тыс. трудоустроено на постоянную работу. Уровень безработицы по итогам 4 квартала 2020 года составил 4,9%.

Министр добавил, что Главой государства дано поручение Правительству до конца первого полугодия 2021 обеспечить трансформацию госпрограмм в национальные проекты. В рамках этой работы будут учтены инициативы, предусмотренные в предвыборной платформе партии «Nur Otan», в соответствии с которой в период с 2021 по 2025 годы предусматривается создание порядка 1,8 млн новых рабочих мест.

Кроме того, Президент РК поручил разработать региональные карты занятости.

«На наш взгляд, они должны учитывать экономическую специализацию, перспективные отрасли и все проекты регионов, предусмотренные в рамках нацпроектов и программ развития территорий. Нами направлены предложения в Минэкономики по структуре региональных карт, которые после их утверждения акимами, должны быть учтены в единой Информационной системе по мониторингу создания рабочих мест», – сообщил Серик Шапкенов.

Он также озвучил задачи и индикаторы по содействию занятости населения, запланированные на 2021 год.

Первое, активными мерами занятости планируется охватить более 700 тыс. человек, в том числе:

- в рамках проекта «Бастау Бизнес» будут обучены 30 тыс. человек, из них 6 тыс. из числа молодежи;

- посредством Электронной биржи труда 5 тыс. безработных будут обучены востребованным навыкам, по запросам работодателей.

В части занятости молодежи планируется также:

- охватить проектом «Первое рабочее место» 1,5 тыс. человек;

- предоставить 10 тыс. государственных грантов.

Не менее 85% детей-сирот будут трудоустроены центрами занятости населения.

Доля занятых лиц с инвалидностью трудоспособного возраста будет доведена до 24%.

Также продолжится реализация Дорожной карты занятости. В 2021 году запланирован 331 проект, с созданием более 27 тыс. рабочих мест, в том числе более 10 тыс. постоянных после завершения реализации проектов.

Разработанный Национальный проект развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «ЕҢБЕК» будет направлен на:

- поддержку занятости целевых групп населения через акцентированные инструменты;

- развитие навыков трудовых ресурсов в соответствии с требованиями экономики через обучение на рабочем месте и онлайн обучение;

- поддержку создания рабочих мест в частном секторе через микрокредитование для развития якорной кооперации и производственных цепочек в региональных экономиках.

Реализация запланированных мер содействия занятости позволит не допустить рост безработицы, с сохранением на уровне не более 4,9%.