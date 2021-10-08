Меры социальной поддержки лиц с инвалидностью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День инвалидов. В республике проживают более 702 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). Социальная поддержка и повышение качества жизни людей с особыми потребностями являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из 702,1 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане на сегодняшний день, 424,5 тыс. человек трудоспособного возраста (60,5%), 180,7 тыс. человек – пенсионного возраста (25,7%) и 96,9 тыс. чел. – дети до 18 лет (13,8%).

Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг.

ЛСИ, с учетом показаний и противопоказаний, за счет средств государственного бюджета обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка.

«Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию социального обеспечения ЛСИ. В 2020 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было направлено 455 млрд тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено 486 млрд тенге. В рамках реализации Национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью принимается комплекс мер по всем направлениям жизнедеятельности», – сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

По состоянию на 1 октября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности составляет 528,1 тыс. человек. С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату ГСП по инвалидности было направлено 232,4 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. На 1 октября 2021 года средний размер ГСП по инвалидности составил 48 743 тенге.

«Для удобства граждан в 2020 году запущен Портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (ТСР) и услуг реабилитации. С начала т.г. через Портал более 214 тыс. лиц с инвалидностью получили ТСР, более 6 тыс. – услуги жестового языка, свыше 32,5 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 48 тыс. – санаторно-курортное лечение», – добавил Серик Шапкенов.

Кроме того, во исполнение предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» Минтруда проведена большая работа по совершенствованию законодательства в целях повышения качества социального обеспечения ЛСИ и получаемых ими услуг. Контроль над реализацией данной работы осуществлялся Проектным офисом министерства.

Особое значение имеет принятый в сентябре Парламентом РК закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

«Документом предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. В результате данным пособием будет охвачено дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе.

Также законом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности. Это позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь в зависимости от степени тяжести заболевания детей. При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.

Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Еще одной новеллой закона является обеспечение ТСР и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия. Кроме того, законом предусматривается продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии», – проинформировал Серик Шапкенов.

Также внесены изменения в ряд приказов, регламентирующих деятельность медико-социальных учреждений (МСУ), где, наряду с другими категориями населения, постоянно проживают или получают услуги ЛСИ.

В частности, во всех МСУ предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей.

Кроме того, пересмотрены квалификационные требования для директоров МСУ при их назначении. Это позволит решить проблему кадрового кризиса в регионах путем привлечения руководителей из общественных объединений, неправительственных и других организаций, имеющих большой опыт работы с гражданами.

Наряду с этим, улучшены нормативы материально-технического обеспечения МСУ.

Деятельность МСУ находится на постоянном контроле органов социальной защиты.

«В І полугодии 2021 года специалистами территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда проведено 469 проверок медико-социальных учреждений на предмет соблюдения законов «О социальной защите инвалидов» и «О специальных социальных услугах». По итогам проводимых контрольных мероприятий выдано 379 предписаний об устранении выявленных нарушений в области социальной защиты ЛСИ и оказания специальных социальных услуг, в том числе в сфере оказания специальных социальных услуг – 70. В результате наложен 71 административный штраф на общую сумму 7,4 млн тенге, из них в сфере оказания специальных социальных услуг на сумму 335,4 тыс. тенге. Министерством ведется постоянная работа по выработке системных мер по профилактике и усилению мониторинга работы МСУ», – подчеркнул Серик Шапкенов.

В целях оптимизации процедуры и сроков медико-социальной экспертизы для лиц с особыми потребностями Минтруда работает над внедрением заочного установления инвалидности. Уже в этом месяце проект будет пилотирован в 6 регионах Казахстана. Его реализация позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем.

В течение октября местными исполнительными органами будут проведены торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов (награждение победителей смотра-конкурса, творческих фестивалей, в Паралимпийских играх, специальных олимпиадах и чемпионатах), чествование активистов, внесших вклад в развитие системы социальной защиты лиц с инвалидностью. Акимы городов и районов посетят лиц с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В медико-социальных учреждениях и реабилитационных центрах пройдут «дни открытых дверей» для лиц с инвалидностью. Кроме того, в рамках благотворительных акций запланировано посещение тяжелобольных лиц с инвалидностью, им будут вручены продуктовые корзины.