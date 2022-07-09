9 Июля 2022 01:03

Меры санитарной безопасности усилены в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Данное решение принято в целях предупреждения массовых пищевых отравлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау в канун праздника Курбан айт усилены меры санитарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в целях предупреждения массовых пищевых отравлений и распространения острых кишечных заболеваний в период праздника Курбан айт принято постановление. Действовать оно будет с 9 по 11 июля.

«На основании постановления убой скота население обязано проводить только в определенных местными исполнительными органами местах. Также среди населения проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных требований при проведении праздника Курбан айт», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители области могут в праздничные дни организовать жертвоприношение в режиме онлайн, подав заявку на сайте.