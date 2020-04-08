Меры реагирования Азиатско-Тихоокеанского региона на COVID-19 способствуют обеспечению устойчивого будущего - ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Беспрецедентная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная пандемией COVID-19 и ее многофакторным воздействием на жизнь людей во всем мире, легла тяжелым бременем на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Страны региона стремятся смягчить масштабные социально-экономические последствия пандемии, которые, как ожидается, также скажутся на экономическом здоровье региона. В своем ежегодном обзоре экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год, опубликованном сегодня, Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) прогнозирует значительное замедление темпов роста в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в нынешнем году.

Для поддержания физического и экономического благополучия региона необходимы решительные инвестиции. В Обзоре даются рекомендации для лиц, ответственных за разработку политики, в отношении защиты экономического здоровья региона с помощью мер, направленных на поддержку пострадавших предприятий и домохозяйств и предотвращение «экономической эпидемии». Для борьбы с COVID-19 в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в Обзоре также предлагается увеличить расходы на оказание чрезвычайной медицинской помощи ориентировочно на 880 млн. долларов США ежегодно в период до 2030 года. Финансовая поддержка будет иметь решающее значение для расширения возможностей медицинских работников, осуществляющих меры реагирования, в плане мониторинга распространения инфекции и ухода за инфицированными людьми. ЭСКАТО также призывает страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассмотреть вопрос о создании регионального фонда готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

«Эта пандемия также дает нам возможность переосмыслить наш путь экономического роста, который дорого обошелся людям и планете. Согласно последней оценке ЭСКАТО в отношении осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Азиатско-Тихоокеанскому региону не удастся достичь ни одной из 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году, причем по нескольким Целям в области охраны окружающей среды даже будет отмечаться регресс, -отметила заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана. - Это разительно контрастирует с впечатляющими достижениями региона в области материального процветания, которые были достигнуты благодаря интенсивному использованию ресурсов. В настоящее время мы расплачиваемся за все это в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в регионе, где находятся 97 из 100 городов мира с наиболее загрязненным воздухом и 5 из 10 стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Разработка политики в сфере экономики по вполне понятным причинам направлена на обеспечение максимального роста в целях сокращения масштабов нищеты и создания рабочих мест. Однако когда методы роста подрывают его устойчивость в долгосрочной перспективе, мы должны ставить их под сомнение».

В рамках Обзора 2020 года предлагается переход к такому пути роста, который позволит нам завещать будущим поколениям здоровую планету. В нем содержится призыв к изменению парадигмы производства и потребления, лежащей в основе всей экономической деятельности.

Чтобы добиться такого фундаментального сдвига в способах производства и потребления, все заинтересованные стороны, имеющие отношение к благополучию планеты – правительства, предприниматели и потребители – должны взять на вооружение девиз: «Перестанем вести дела как обычно!». Политики не должны забывать о надвигающемся климатическом кризисе: напротив, они должны разрабатывать пакеты мер экономического стимулирования, предусматривающие социальную интеграцию и экологическую устойчивость в рамках каждого решения.

В обзоре изложены проблемы и ограничения, препятствующие такому переходу для каждой группы заинтересованных сторон. К счастью, принять эти вызовы и привести цели всех заинтересованных сторон в соответствие с целью устойчивого развития, предусмотренной в повестке дня на период до 2030 года, является вполне возможным.

В частности, в обзоре содержится настоятельный призыв к правительствам стран региона включить вопросы устойчивого развития в процесс разработки и реализации политики, покончить с зависимостью от ископаемого топлива и оказывать поддержку экологизации финансирования. Регион продолжает предоставлять 240 млрд. долларов США в виде ежегодных субсидий на ископаемые виды топлива, в то время как инвестиции в возобновляемые источники энергии остаются на уровне 150 млрд. долларов США.

Коммерческие предприятия могут интегрировать вопросы устойчивого развития путем учета экологических, социальных и управленческих аспектов при анализе и принятии инвестиционных решений. Установление сборов за выбросы углерода станет одним из ключевых инструментов сокращения выбросов и снижения рисков, связанных с изменением климата. Регион уже является лидером в принятии зарождающихся устойчивых бизнес-парадигм экономики совместного потребления и циркулярной экономики.

«Все мы, как потребители, должны понимать всю важность перехода к устойчивому образу жизни. Начало этому необходимо положить путем повышения осведомленности о влиянии потребительского выбора на людей и нашу планету. Правительства должны будут играть важную роль в поощрении потребительского выбора посредством позитивной поддержки, малых объемов предложения и экомаркировки продукции», - продолжила Армида Салсия Алишахбана.

Ввиду взаимосвязанности современного мира, интеграция вопросов устойчивого развития также требует усиления международного сотрудничества. Правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо координировать свои действия в области борьбы с изменением климата, особенно в сфере разработки связанных с изменением климата стандартов и политики. Достигнув столь многого и одновременно рискуя потерять столь многое, Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время переживает переломный момент в своем развитии. Следующий этап его экономических преобразований должен быть более устойчивым и сопровождаться более чистым производством и менее ресурсоемким образом жизни.

«Учитывая препятствия на пути развития региона, усугубляемые пандемией COVID-19, давайте прислушаемся к призыву Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о мобилизации усилий в целях осуществления десятилетнего плана действий по обеспечению устойчивого и жизнеспособного будущего», - призвала она.