Меры, предложенные Президентом, направлены на защиту каждого из нас - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация, которая сложилась у нас в стране, заявление Президента и обращение его к народу, а также жесткие меры которые он предложил – имеют под собой почву, потому что, та категория людей которые спровоцировали такую последовательную работу, они однозначно должны нести ответственность за то что они сделали, считает депутат Сената Парламента РК Гумар Дуйсембаев, передает МИА «Казинформ».

«Поэтому обращение Президента народу Казахстана, где он предложил все те меры, те условия и его поручения правоохранительным органам имеют под собой почву, и мы должны в кратчайшие сроки привести в порядок.

Я думаю, что население наше с пониманием относится к тем жестким мерам, которые проводятся и будут поддерживать обращение Президента в плане наведения порядка», - считает сенатор Гумар Дуйсембаев.

«Из-за того, что эти деструктивные элементы создали такую ситуацию в особенности в городах Алматы, Кызылорда, Шымкент, все это связано с мародёрством, с гибелью гражданских людей, с гибелью наших военных, когда 18-19 летние молодые ребята, сарбазы попрощались с жизнью из-за того, что эти деструктивные элементы таким образом отнеслись», - говорит он.

Сенатор призывает поддержать Президента.

«Поэтому я призываю население нашей Республики поддержать обращение Президента, поддержать все те действия, которые сегодня предпринимаются. Они сегодня все направлены на благополучие нашего народа, на целостность нашей страны, на сохранность спокойствия и мира в нашей Республике. Все эти меры направлены на защиту каждого из нас, каждого человека», - говорит Гумар Дуйсембаев.