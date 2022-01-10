Меры, предложенные Президентом, направлены на защиту каждого из нас - сенатор
«Поэтому обращение Президента народу Казахстана, где он предложил все те меры, те условия и его поручения правоохранительным органам имеют под собой почву, и мы должны в кратчайшие сроки привести в порядок.
Я думаю, что население наше с пониманием относится к тем жестким мерам, которые проводятся и будут поддерживать обращение Президента в плане наведения порядка», - считает сенатор Гумар Дуйсембаев.
«Из-за того, что эти деструктивные элементы создали такую ситуацию в особенности в городах Алматы, Кызылорда, Шымкент, все это связано с мародёрством, с гибелью гражданских людей, с гибелью наших военных, когда 18-19 летние молодые ребята, сарбазы попрощались с жизнью из-за того, что эти деструктивные элементы таким образом отнеслись», - говорит он.
Сенатор призывает поддержать Президента.
«Поэтому я призываю население нашей Республики поддержать обращение Президента, поддержать все те действия, которые сегодня предпринимаются. Они сегодня все направлены на благополучие нашего народа, на целостность нашей страны, на сохранность спокойствия и мира в нашей Республике. Все эти меры направлены на защиту каждого из нас, каждого человека», - говорит Гумар Дуйсембаев.