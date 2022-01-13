РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 13 Январь 2022 | GMT +6

    Меры Правительства по реализации поручений Президента РК. Министерство индустрии и инфраструктурного развития

    None
    None

    invest_rus

    Теги:
    Инфографика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Сегодня, 12:38
    Мать первоклассника заявила об изнасиловании ребенка в школе в Алматы
    Сегодня, 12:30
    Более 4 млрд тенге оставалось на счету холдинга «Зерде» к моменту ликвидации
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!