Меры послабления будем рассматривать после кампании по вакцинации - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов ответил, когда могут быть сняты ограничительные меры по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того чтобы создать условия для всеобщего послабления, ограничительных мероприятий по снятию норм и обязательств, нам необходимо понимать, что мы должны охватить вакцинацией не менее 50% населения. Это для того, чтобы у нас создался эффективный коллективный иммунитет. Поэтому, эти меры будем рассматривать после проведения кампании по вакцинации», - сказал Ерлан Киясов.

Напомним, главный государственный санитарный врач РК ранее прокомментировал распространяемые сообщения о вакцине в социальных сетях.