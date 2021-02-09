Меры поддержки позволят предпринимателям направить около 400 млрд тенге на расширение своего бизнеса – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятые меры поддержки позволят предпринимателям за 3 года направить около 400 млрд тенге на расширение и развитие своего бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки бизнеса в прошлом году реализованы масштабные меры налогового стимулирования с охватом более 700 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас продолжается 3-х летний мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса (до 1 января 2023 года) и освобождение от уплаты налогов на доходы субъектов МСБ, которые применяют специальные налоговые режимы», - сказал Аскар Мамин.

Эти меры, как отметил Глава Правительства, позволят предпринимателям за 3 года направить около 400 млрд тенге на расширение и развитие своего бизнеса.

Было также отмечено, что по поручению Главы государства с 1 января текущего года также был введен новый специальный налоговый режим розничного налога, применяемый в добровольном порядке. Ставка налога установлена в размере 3% от полученного дохода.