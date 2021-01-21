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Меры поддержки молодежи активно реализуются в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Января 2021, 14:46
Меры поддержки молодежи активно реализуются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области вопросам поддержки молодежи уделяется пристальное внимание. Работа в данном направлении проводится за счет эффективной реализации механизмов государственной поддержки молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Активное содействие в рамках мер оказания государственной поддержки приходится на государственные программы.

Согласно информации областного ведомства, по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в 2020 году трудоустроено 6829 молодых людей, в том числе, на вакантные рабочие места 4689 человек, на оплачиваемые общественные работы 1071 человек, на социальные рабочие места 139 человек, на молодежную практику 903 человека, трудоустроено 27 соотечественников из числа молодежи.

По проекту «Бастау-Бизнес» направлено на обучение 519 человек. Кредит на открытие и расширение собственного дела получил 131 человек, гранты на новые бизнес-проекты - 214 человек.

В регионе успешно реализуется проект «С дипломом в село».

«В прошлом году молодым специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты области, выдано 434 бюджетных кредита, 627 человек получили подъемные пособия», - сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования.

С целью улучшения жилищных условий акмолинцев в прошедшем году по программе «7-20-25» одобрено 730 заявок, из них 256 заявок от молодых семей.

Весомую поддержку нашли и различные социальные проекты молодежи, в большинстве это проекты в сфере волонтерства в рамках Года волонтера.

В прошлом году в волонтерскую деятельность в регионе было вовлечено порядка 3000 добровольцев, в период режима ЧП на постоянной основе трудились более 900 волонтеров.


Акмолинская область   Жилье   Занятость   Регионы Казахстана   Общество   Молодежь  
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