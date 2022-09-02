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Меры поддержки материнства и детства предусмотрены в проекте Социального кодекса РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
2 Сентября 2022, 17:54
Меры поддержки материнства и детства предусмотрены в проекте Социального кодекса РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРИМ - Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будут увеличены сроки выплаты государственного пособия и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защит населения РК.

Эти и другие меры поддержки материнства и детства будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК.

«Необходимо отметить, что в проекте Социального кодекса полностью сохранены действующие государственные пособия и социальные выплаты. Вместе с тем в документе предусмотрены следующие нормы, улучшающие соцподдержку семей с детьми на государственном уровне. Во-первых, сроки выплаты государственного пособия по уходу за ребенком и социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком будут увеличены с одного года до полутора лет. При этом, в случае раннего выхода на работу получателя выплаты из ГФСС, ее размер будет сохранен на уровне госпособия», - сообщили в ведомстве.

Размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

«Во-вторых, родители, имеющие стаж участия в системе социального страхования менее 6 месяцев за последние 2 года до рождения ребенка, будут получать государственное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое из республиканского бюджета, наряду с неработающими лицами», - отметили в Минтруда.

Для установления социальной справедливости будет дифференцирован размер пособия награжденным матерям. Размер пособия для награжденных подвеской «Алтын алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени увеличиться с 6,4 МРП до 7,4 МРП. На сегодняшний день матери, родившие и воспитавшие 6 и 7 и более детей, получают одинаковые размеры пособий. При этом многодетным матерям, родившим и воспитавшим более 6 или 7 детей, как дань уважения будет установлен статус награжденных матерей.

В целях включения в стаж работы при назначении пенсии индивидуальным помощникам, занятым предоставлением услуг для детей с инвалидностью, с 2023 года будут осуществляться пенсионные взносы.

С целью предоставления семьям, получающим адресную социальную помощь (АСП), возможности самостоятельно покупать продуктовые наборы будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям в возрасте от 1 до 6 лет, путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП.

Также предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения им одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.


Социальная поддержка   Минтруда РК   Общество   Соцвыплаты   Дети  
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