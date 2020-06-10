Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в ходе брифинга рассказал директор регионального филиала фонда «Даму» Руслан Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Акмолинский филиал Фонда «Даму» активно реализует инструменты государственной поддержки предпринимательства в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса. Финансирование предпринимателей в рамках государственных и собственных программ осуществляется на льготных условиях, по низкой ставке вознаграждения на длительные сроки, рассказал в ходе брифинга директор регионального филиала фонда «Даму» Руслан Ахметов.

Сегодня уже оказаны меры поддержки по 29 проектам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса», государственной программы продуктивной занятости «Еңбек», проекта «Экономика простых вещей» и других, благодаря которым в регионе местные предприниматели смогли создать порядка 700 новых рабочих мест. Один из примеров поддержки Фонда – открытие пиццерии «Dodo Pizza» в г. Степногорск.

Кроме госпрограмм филиалом активно реализуются региональные. В частности, в Кокшетау совместно с городским акиматом для финансирования проектов предпринимателей в прошлом году была запущена программа «Кокшетау-Бизнес». В рамках данной программы получило финансирование ТОО «M.GES», и в мае в областном центре состоялось открытие стоматологической клиники «Dent Smile».

«Благодаря поддержке программ Фонда в регионе за последние 5-6 месяцев реализованы около десятка масштабных проектов. В декабре прошлого года в административном центре открыт швейный цех индивидуального предпринимателя Максутовой. Здесь же начал свою работу новый медицинский центр, расположенный на проспекте Н. Назарбаева 95, а так же детская стоматология по адресу Акана Серэ 51», - поделился Руслан Ахметов.

Спикер отметил, что в городе скоро будет реализован еще один проект. Уже ведется активная подготовка к запуску таксопарка в Кокшетау. Запуск планируется во второй половине этого года.

К слову, не смотря на период карантина, Фонд оказывает все меры государственной поддержки в полном объёме.