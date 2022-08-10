10 Августа 2022 18:22

Меры по защите населения от высокой инфляции рассматривают в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В среду Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер обнародовал планы правительства по сокращению некоторых налогов и увеличению социальных пособий по уходу за детьми. Данные меры призваны смягчить негативные последствия роста инфляции в ФРГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В июле текущего года уровень инфляции в Германии составил 7,5 %. В июне и мае 2022 года инфляция была выше и составляла 7,6 % и 7,9 %. При этом цены на еду и продукты на прилавках страны в прошлом месяце поднялись на 14,8 %. Однако стремительнее всего дорожают в Германии электроэнергия и газ. По текущим подсчетам, средняя немецкая семья при нынешних ценах на газ тратит на его потребление свыше 3,5 тыс. евро (порядка 1 млн 715 тыс. тенге).

В среду министр финансов К. Лингнер обнародовал план изменения расчетов подоходного налога в ответ на темпы инфляции и вынужденный рост расходов жителей Германии.

«Повышение налогов в текущее время несправедливо, а также опасно для экономического развития», - говорит федеральный министр финансов.

Вместо прямого сокращения налогов член правительства предлагает повысить порог дохода, с которого начинает уплачиваться подоходный налог и предельный уровень, с которого взимается более высокая ставка подоходного налога.

По мнению министра К. Лингнера, эти шаги облегчат налоговое бремя для почти 48 млн жителей Германии.

В частности, министерство финансов намерено увеличить не облагаемый налогом («нулевая ставка») размер дохода с 10 тыс. 347 евро до 10 тыс. 632 евро в 2023 году, и 10 тыс. 932 евро в 2024 году. Годовая прибыль работников свыше указанной суммы будет также облагаться подоходным налогом от 14 до 45 % (в зависимости от размеров прибыли).

Кроме того, предложение повысит уровень, с которого будет применяться высокая ставка подоходного налога в размере 42 %.

По словам министра финансов ФРГ, налоговые льготы оцениваются на сумму 10 млрд евро.

Вместе с тем правительство планирует повысить пособия на первых двух детей на 8 евро до 227 евро в месяц, а также другие надбавки для семей с более чем двумя детьми.





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