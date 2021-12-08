Меры по улучшению экологической ситуации Алматы озвучил аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по улучшению экологической ситуации города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил аким, для улучшения экологической ситуации со следующего года начнутся строительно-монтажные работы по газификации ТЭЦ-2.

«Во время недавнего рабочего визита Главы государства в Алматы была заложена капсула. Как сказал Президент, возведение новой установки даст старт широкомасштабной модернизации всего Алматинского энергокомплекса. Модернизация ТЭЦ-2 снизит выбросы в 7,5 раза», - сказал Бакытжан Сагинтав в ходе пресс-конференции в СЦК.

По данным акима, уже сегодня установлено 15 экопостов, еще 4 будут поэтапно установлены до конца года. Все посты оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения. Также до конца года запустят дополнительно три передвижных экопоста и лабораторию.

«Второй год в рамках исполнения поручений Главы государства реализуется программа «Жасыл Алматы» по высадке 1 млн деревьев за 3 года. Уже высажено 570 тысяч саженцев различных пород. До конца года планируем посадить более 190 тысяч молодых деревьев», - проинформировал Бакытжан Сагинтаев.



