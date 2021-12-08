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Меры по улучшению экологической ситуации Алматы озвучил аким

8 Декабря 2021 15:47
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Меры по улучшению экологической ситуации Алматы озвучил аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по улучшению экологической ситуации города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснил аким, для улучшения экологической ситуации со следующего года начнутся строительно-монтажные работы по газификации ТЭЦ-2.

«Во время недавнего рабочего визита Главы государства в Алматы была заложена капсула. Как сказал Президент, возведение новой установки даст старт широкомасштабной модернизации всего Алматинского энергокомплекса. Модернизация ТЭЦ-2 снизит выбросы в 7,5 раза», - сказал Бакытжан Сагинтав в ходе пресс-конференции в СЦК.

По данным акима, уже сегодня установлено 15 экопостов, еще 4 будут поэтапно установлены до конца года. Все посты оснащены оборудованием для замеров и камерами видеонаблюдения. Также до конца года запустят дополнительно три передвижных экопоста и лабораторию.

«Второй год в рамках исполнения поручений Главы государства реализуется программа «Жасыл Алматы» по высадке 1 млн деревьев за 3 года. Уже высажено 570 тысяч саженцев различных пород. До конца года планируем посадить более 190 тысяч молодых деревьев», - проинформировал Бакытжан Сагинтаев.



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#Алматы   #Экология   #Акимат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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