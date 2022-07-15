15 Июля 2022 19:08

Меры по стабилизации цен на продукты питания озвучил глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК совместно с Министерством торговли и интеграции усилят работу по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства в целях стабилизации цен на внутреннем рынке совместно с Министерством торговли и интеграции будет проработан вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов», - сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По словам главы ведомства, параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов.

«Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений», - пояснил глава ведомства.

В целях решения проблемы доступа сельхозтоваропроизводителей к торговым сетям совместно с НПП «Атамекен» планируется выработать подходы по поддержке фермеров для интеграции с крупными торговыми сетями.

«Также будет проработан вопрос увязки разрабатываемой системы субсидирования, льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов», - сказал Е. Карашукеев.

Ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил об эффективности инструмента «оборотной схемы».