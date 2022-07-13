13 Июля 2022 14:14

Меры по сокращению ненормативных затрат воды озвучили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сельском хозяйстве путем реконструкции более 7 тыс. км оросительных сетей, цифровизации учета воды и реконструкции гидротехнических сооружений к 2025 году будут сокращены ненормативные затраты воды. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РКРК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 212 каналов в 2021 году оцифровано 23 канала, в текущем году оцифруют 89 каналов», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

По данным ведомства, на сегодняшний день оросительная система имеет около 3,5 тыс. магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью 21,5 тыс. км (16,3 тыс. км – грунтовые каналы и 5,2 тыс. км с бетонным покрытием), из которых 55% (11,8 тыс. км) находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Это является основной причиной высоких затрат при транспортировке воды конечным потребителям. Работа по реконструкции каналов ведется на постоянной основе. Так, в 2019-2020 годах отремонтировано 1734 км каналов, введено в оборот 111,5 тыс. га орошаемых земель. В 2021 году мы реконструировали 1050 км каналов для введения в оборот 78 тыс. га орошаемых земель», - пояснил Досбол Бекмагамбетов.

По его словам, в рамках республиканского бюджета на 2022-2024 годы планируется выделить 4,53 млрд. тенге, предусмотрены средства на реализацию 4-х каналов (Найман, Куртай, Казынашылық и Р-6) в сумме 856 млн тенге.

В целом, реконструкция 120 каналов к 2025 году позволит довести орошаемые площади до 2,2 млн га и снизить расход поливной воды до 800 млн м3.

Принятые меры позволят также создать 120 тыс. рабочих мест на селе и ежегодно будет способствовать росту продукции на сумму 510 млрд тенге.

В настоящее время государственный инвестиционный проект разрабатывается по 120 каналам, после чего будет внесен на рассмотрение МНЭ РК для получения экономического заключения.





Фото: ortcom.kz