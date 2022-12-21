Меры по снижению инфляции в РК обсудили Алихан Смаилов и Сума Чакрабарти

21 Декабря 2022, 13:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел сегодня встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при Президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Обсуждены текущая экономическая ситуация в республике, меры Правительства по снижению инфляции, внедрению стандартов ОЭСР в образовании и здравоохранении, развитию экономики в целом, а также планы работы на следующий год.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам привлечения инвестиций и актуальным вопросам международной повестки дня.

Фото:primeminister.kz