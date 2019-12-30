Меры по сдерживанию цен в праздничные дни примут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Не допускать роста цен на социально значимые продукты и ГСМ поручил аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

«Необходимо принять меры по сдерживанию цен в праздничные дни», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Глава региона поручил исполняющему обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Аскару Тулешову усилить меры безопасности в праздничные дни, пожарную безопасность, принять меры по засыпке щебня и солей на дорогах области, первому заместителю начальника департамента полиции Канату Алиеву - следить за соблюдением порядка в общественных местах.





«Учитывая сложную погодную обстановку, своевременно очищайте дороги и тротуары от скопления снега и льда, следите за обеспечением запасом топлива котельных, АЗС», - аким области.



