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Меры по сдерживанию цен в праздничные дни примут в Актюбинской области

30 Декабря 2019 16:18
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Меры по сдерживанию цен в праздничные дни примут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Не допускать роста цен на социально значимые продукты и ГСМ поручил аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

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«Необходимо принять меры по сдерживанию цен в праздничные дни», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Глава региона поручил исполняющему обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Аскару Тулешову усилить меры безопасности в праздничные дни, пожарную безопасность, принять меры по засыпке щебня и солей на дорогах области, первому заместителю начальника департамента полиции Канату Алиеву - следить за соблюдением порядка в общественных местах.


«Учитывая сложную погодную обстановку, своевременно очищайте дороги и тротуары от скопления снега и льда, следите за обеспечением запасом топлива котельных, АЗС», - аким области.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Безопасность, Дата, Цены и тарифы,
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Автор:

Самал Ендибаева

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