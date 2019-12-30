Меры по сдерживанию цен в праздничные дни примут в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Не допускать роста цен на социально значимые продукты и ГСМ поручил аким области Ондасын Уразалин в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.
«Необходимо принять меры по сдерживанию цен в праздничные дни», - подчеркнул Ондасын Уразалин.
Глава региона поручил исполняющему обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Аскару Тулешову усилить меры безопасности в праздничные дни, пожарную безопасность, принять меры по засыпке щебня и солей на дорогах области, первому заместителю начальника департамента полиции Канату Алиеву - следить за соблюдением порядка в общественных местах.
«Учитывая сложную погодную обстановку, своевременно очищайте дороги и тротуары от скопления снега и льда, следите за обеспечением запасом топлива котельных, АЗС», - аким области.
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