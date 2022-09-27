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Меры по регулированию цен на аренду жилья разработают в РК

Автор:  
Серик Сабеков
27 Сентября 2022, 13:38
Меры по регулированию цен на аренду жилья разработают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены разработать механизмы, чтобы предотвратить случаи резкого и незаконного повышения цен на аренду жилья. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства журналисты поинтересовались у главы Минфина - разрабатываются ли механизмы, чтобы факты незаконного и резкого повышения цен на аренду жилья не повторялись?

«Сейчас конкретный механизм вырабатывается, но я еще раз отмечу, что когда нарушаются таким образом права, это все последствия того, что неправильно оформляются договора. Необходимо было в письменном виде оформлять, тогда такого не было бы», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр заверил, что для разрешения данной ситуации принимаются все меры.

«Принимаются комплексные меры. Вчера поручения всем соответствующим госорганам Премьер-Министр дал», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.

Глава ведомства также добавил, что при необходимости будет внесено предложение об отмене моратория на проверки бизнеса.

Ранее министр финансов отметил , что со стороны государства будут приняты все меры по проверке фактов незаконного завышения цен на аренду квартир в рамках законодательства.

На предложение журналистов о необходимости срочного внесения поправок в законодательство, касающееся этого вопроса, министр ответил, что этот вопрос будет также рассмотрен.


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