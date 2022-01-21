+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» разрабатывают в Казахстане

21 Января 2022 19:35
Поделиться:
Меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Цены на продукты в придомовых магазинах мониторят в Актау Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане – Алихан Смаилов

«По поручению Главы государства разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына» в целях повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные оффтейк контракты», - сказал Алихан Смаилов.

Было отмечено, что фонд, выступая партнером со стороны государства, будет способствовать привлечению частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

«В целом перед нами стоит задача по улучшению инвестиционного климата», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее он отметил, что в Казахстане будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды.

«По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты три пакета антикризисных мер в 2020 году и два пакета - в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса», - сказал Алихан Смаилов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Премьер-министр РК   #Бизнес   #ФНБ «Самрук Казына»   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Как Правительство РК намерено повышать доходы населения
Цены на продукты в придомовых магазинах мониторят в Актау
Сколько предприятий холдинга «Самрук-Казына» будут выставлены на приватизацию
Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане – Алихан Смаилов
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Читайте также
Проверки бизнеса приостановили в Казахстане
В каком регионе Казахстана самые высокие, а в каком - самые низкие доходы
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив