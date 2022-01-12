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Меры по развитию обрабатывающей промышленности озвучил Каирбек Ускенбаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Января 2022, 10:28
Меры по развитию обрабатывающей промышленности озвучил Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев озвучил меры по развитию обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн тенге с созданием 93 тысяч новых постоянных рабочих мест. Проекты будут реализовываться согласно региональной специализации», - сказал Каирбек Ускенбаев во время заседания Правительства.

По информации министра, совокупный объем производства за 2022-2025 годы по проектам составит 4,1 трлн тенге, совокупный экспорт – 2,4 млрд долларов.

«До 2025 года планируется запустить свыше 119 проектов импортозамещения на общую сумму более 2,7 трлн тенге, что позволит сократить импорт продукции обрабатывающей промышленности на 15% к 2025 году. Также мы ведем работу по углублению локализации выпускаемой продукции. Предлагаем рассмотреть механизм финансирования ключевых проектов через кредитование под 6%», - отметил министр.

По дополнительной нагрузке и льготам для ГМК министр добавил, что ежегодно будут формироваться иные отчисления, которые будут пополнять бюджет государства. По итогам 2021 года определена сумма в размере 300 млрд тенге.

«Взамен добровольных отчислений в виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей разработки и выпуска металлов. А для новых проектов по выпуску продукций высокого передела предлагается освобождение от всех видов налогов», - проинформировал К. Ускенбаев.

Как пояснил глава МИИР РК, в целях снижения зависимости от ввозимых изделий из алюминия, меди из-за рубежа в Законе «О промышленной политике» предусмотрена компетенция Министерства по разработке и утверждению правил обеспечения сырьем отечественных предприятий обрабатывающей промышленности, что поспособствует стимулировать предприятия к выпуску готовых изделий.

Правительство РК   Промышленность   Экономика   МИИР РК  
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