Меры по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по обеспечению роста числа занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) до 4,7 млн человек к 2029 году рассмотрены на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Мининстра.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по итогам 2022 года отечественный бизнес продемонстрировал положительную динамику роста по всем основным показателям: доля МСП в экономике достигла 36% (+2,5%), количество действующих субъектов – 1,8 млн (+ 22%), численность занятых в МСП – 4,1 млн человек (+16%).

В разрезе областей по итогам 4 квартала 2022 года наибольший рост количества занятых в МСП наблюдается в Алматы – 26%, Астане –15%, Туркестанской области и Шымкенте – по 16%, Кызылординской области – 14%. При этом наименьший прирост количества занятых в МСП зафиксирован в Павлодарской – 0,3%, Северо-Казахстанской – 1% и Костанайской – 2,6% областях.

В рамках инструментов финансовой господдержки бизнеса в прошлом году было просубсидировано 24,5 тысячи проектов на общую сумму кредитов свыше 990 млрд тг, а сумма выплаченных субсидий превысила 181 млрд тг. Кроме того, на реализацию новых бизнес-идей субъектам малого и микропредпринимательства предоставлено 834 гранта на сумму свыше 3 млрд тг. На подведение недостающей инфраструктуры для реализации 41 проекта выделено 18,3 млрд тг.

Вице-министр труда и соцзащиты Олжас Ордабаев рассказал об исполнении поручения Главы государства по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч человек, проживающих в городах и районах. Так, с начала года трудоустроено свыше 86 тысяч человек. Исполнение показателя по республике составляет более 25%. Наибольшие цифры отмечаются в городах республиканского значения, Туркестанской и Алматинской областях. В остальных регионах работа ведется в плановом режиме.

В целом по итогам прошлого года в рамках данной инициативы Главы государства 363 тысяч человек охвачены трудоустройством субъектами частного предпринимательства. Таким образом, во всех областях показатель был перевыполнен.

Еще одной мерой поддержки по линии Минтруда является предоставление безвозмездных государственных грантов и микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых. На эти цели предусмотрено более 41 млрд тг, что позволит оказать поддержку 14,8 тысячи субъектов предпринимательства, большинство из которых впервые получат возможность реализовать свою бизнес-идею.

На заседании также выступил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков. О мерах, принимаемых в регионах, доложили акимы Павлодарской области Асаин Байханов, Северо-Казахстанской области – Айдарбек Сапаров, Костанайской области – Кумар Аксакалов и Акмолинской области – Ермек Маржикпаев.

Премьер-Министр подчеркнул, что перед Правительством стоит задача довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% к 2025 году.

«Это придаст стабильности развитию экономики и внесет существенный вклад в повышение доходов населения. Хотя сегодня темпы роста по республике составляют 16%, в некоторых регионах они достигают всего 1-3%. Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. В целом во многих развитых государствах основной вклад в экономику делает именно малый и средний бизнес. Мы должны стремиться к этому и принимать соответствующие меры», — сказал Алихан Смаилов.

В частности, нужно активно поддерживать инициативы граждан по созданию и развитию своего дела. При этом акиматы районов и городов должны обеспечить на местах достижение целевых индикаторов – 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения.

«Достичь этого можно за счет создания благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса, а также оперативного решения проблемных вопросов предпринимателей. Например, своевременно подводить к объектам бизнеса недостающую инфраструктуру: дороги, сети электро-, водо- и теплоснабжения. Расширение бизнеса позволит дополнительно увеличить количество рабочих мест», — подчеркнул Премьер-Министр.

Еще одной стратегической задачей является подготовка специалистов для нужд экономики. В этой связи необходимо совершенствовать систему образования, направленную на реальную потребность экономики в целом и бизнеса в частности.

Подводя итоги, глава Правительства поручил акимам «отстающих» регионов активизировать работу по обеспечению роста занятых в МСП и усилить взаимодействие с профильными министерствами и НПП «Атамекен».

Кроме того, требуется повысить эффективность реализации «Дорожной карты бизнеса – 2025» и программы «Экономика простых вещей», а также принять действенные меры по выводу бизнеса из «тени».

«Для снижения налоговой нагрузки и упрощения уплаты налогов с фонда оплаты труда работников с 1 января внедрен единый платеж для малого бизнеса, применяющего специальные налоговые режимы, введен розничный налог. Применение данных режимов субъектами малого и среднего бизнеса также будет способствовать росту числа занятых», — заключил Алихан Смаилов.