Меры по развитию АО «Казпочта» рассмотрены в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы деятельности АО «Казпочта» рассмотрены в среду, 15 марта, на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Глава компании Асел Жанасова доложила о проводимой работе, текущих показателях и мерах по обеспечению стабильности оказания услуг населению. Вместе с тем участники рассмотрели предложения по поддержке и дальнейшему развитию национального оператора почтовой связи.

Кроме того, обсужден ход исполнения поручений по устранению барьеров для перемещения грузового транспорта, в том числе по линии «Казпочты», через пограничный пункт пропуска «Нұр Жолы» на казахстанско-китайской границе.

Премьер-Министру было доложено, что на сегодняшний день удалось увеличить количество обрабатываемых за одни сутки автомашин: из РК в КНР – рост почти в два раза, из КНР в РК – на 40%. При этом Алихан Смаилов потребовал ускорить административные процессы для получения еще более ощутимых результатов в краткосрочной перспективе.