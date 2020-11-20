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Меры по преодолению негативных экономических последствий пандемии предложили в «Ак жол»

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Ноября 2020, 12:50
Меры по преодолению негативных экономических последствий пандемии предложили в «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса партия «Ак жол» предлагает свои меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях преодоления негативных экономических последствий пандемии КВИ ДПК «Ак жол» предложила осуществить следующие меры:

- провести налоговую амнистию, освободить малый и средний бизнес от выплаты НДС, КПН и налога на имущество до полного восстановления платежеспособности МСБ;

- полностью освободить микробизнес и «самозанятое» население от налогов. Этим людям надо сказать «Спасибо», за то, что они работают на земле, не сидят на шее у государства и сами кормят свои семьи.

- Актуализировать вопрос по снижению базовой процентной ставки НБ РК с последующим обязательным снижением ставки процента по кредитам БВУ до уровня эффективной ставки вознаграждения не более 4-5% годовых. Аналогичным образом должна быть снижена ставка нот Национального банка по привлекаемым средствам от БВУ. Тогда свободные средства банки будут вынуждены направлять на кредитование экономики», - считает председатель партии Азат Перуашев в ходе съезда партии.

Он подчеркнул, что лучшая защита от девальвации и инфляции – развитие собственного производства потребительских товаров. Также в партии предлагают обязать банки второго уровня, по заявкам бизнеса проводить рефинансирование всех действующих кредитов по новым пониженным ставкам 6%, без перенесения прежней долговой нагрузки.


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