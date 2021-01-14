Меры по предупреждению паводков проводятся в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане проводятся меры по предупреждению паводков, передает МИА «Казинформ».

Паводок для Восточно-Казахстанской области - явление ожидаемое, и наблюдается практически на всей территории региона, в особенности, на реках горных районов, говорят специалисты. В связи с этим сотрудники управления по мобилизационной подготовке, департамента по ЧС совместно с Казгидромет и акиматами районов ведут работу по профилактике и предупреждению паводков в регионе.

Согласно многолетнему синоптическому прогнозу паводок на реках области начинается во второй декаде марта, и длится до середины второй декады июня. Однако, в этом году резкие перепады температуры воздуха вызвали подъем уровня воды в протоках Иртыша в селе Уварово Глубоковского района. «В зоне подтопления оказались 90 домов, общая протяженность выхода воды через дамбу составляет 1,5 км. Здесь был организован завоз бутовочного материала для укрепления берега. На данный момент заполнено и уложено 500 мешков инертного материала, подготовлено еще 1000 мешков. Задействовано 2 единицы автомашины Камаз и 1 погрузчик, а также привлечено более 40 человек личного состава. Ежедневно сотрудниками акимата проводится осмотр близлежащих домов», - сообщил заместитель акима Глубоковского района Сергей Кимасов в ходе брифинга в Информационном центре ВКО.

Также власти предупреждают, что при возможных неблагоприятных погодных условиях, повышении температуры воздуха и выпадении осадков в виде дождя, критическая ситуация может сложиться в 19 населенных пунктах района.

Но по данным руководителя управления по мобилизационной подготовке ВКО Елдоса Чикенова, на сегодняшний день глубина промерзания почвы во всех городах и районах области в разы ниже показателей 2018-2019 годов и составляет от 32 до 132 см.

- Высота снежного покрова не превышает 50 см. Гидрологическая ситуация стабильная. Уровень воды на реках ниже критического. Возникновение паводковых ситуаций при ухудшении погодных условий наиболее вероятно в 19 населенных пунктах районов Алтай, Бескарагайского, Глубоковского, Катон-Карагайского, Кокпектинского и Тарбагатайского, - сообщил г-н Чикенов, - Ведется космический мониторинг за сходом снежного покрова и прохождением паводковых вод. В областном бюджете на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства в размере 1,8 млрд. тенге.

Кроме того, в 7 районах определены участки для проведения профилактических взрывных работ по дроблению льда на реках Бухтарма, Курчум, Калжир, Иртыш, Ульба, Уба, Тургусун. По Дорожной карте на 2021 год запланировано 10 берегоукрепительных мероприятий в 5 районах области.

«Вместе с тем, все же подготовлено 93 пункта временного размещения, вместимостью порядка 16 тысяч человек. Кроме этого, управление по мобилизационной подготовке готово в течение суток предоставить эвакопунктам 1500 спальных мест и комплекты столовых принадлежностей, развернуть палаточный лагерь на 300 мест. Имеется запас материальных средств для обеспечения пунктов временного размещения», - добавил руководитель управления.

В ходе брифинга, также стало известно, что уже в феврале планируется начать вертолетные облеты по 4 маршрутам, рабочими группами будет проведен мониторинг паводкоопасных участков, проведение агитационно-профилактической работы с населением, в том числе по раздаче памяток.

Паводковая ситуация находится под контролем, опыт прошлых лет и готовность всех ответственных служб дает право считать, что и в этом году период таяния снегов и обильных осадков не принесет большого ущерба населению, говорят специалисты.