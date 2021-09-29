Меры по обеспечению пожарной безопасности обсудили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева были рассмотрены меры по обеспечению пожарной безопасности в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев 2021 года в Жамбылской области зарегистрировано 467 пожаров, что на 1,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе (62 процента) и на транспорте (21)», - доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Ермек Момбаев.

«Трагическое происшествие в Байзакском районе должно для нас стать большим уроком, - отметил глава региона. - Обеспечение пожарной безопасности обязанность не только ДЧС, но и местных исполнительных органов. Нельзя к этому вопросу относиться легкомысленно. Не перекладывайте ответственность друг на друга. Акиматы должны работать совместно с ДЧС».

Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по установке пожарных гидрантов, формированию отрядов добровольцев, которые будут помогать спасателям, усилению требований пожарной безопасности к вводимым в эксплуатацию объектам с массовым пребыванием людей.

Глава региона дал поручение обеспечить системный контроль и ужесточение требований к безопасности эксплуатации газового оборудования и бытовых баллонов.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района. За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта, выделят средства из местного бюджета, привлекут спонсорскую помощь.

Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы. Для обследования и восстановления объектов, пострадавших во время ЧС в Байзакском районе, сформировано семь рабочих групп. Установлено, что повреждено 159 жилых домов, 12 коммерческих и четыре социальных объекта. За счет государства решено отремонтировать наиболее поврежденные 35 домов, 12 коммерческих и один социальный объект, а также сельскую дорогу. На сегодня все соцобъекты и 72 дома уже приведены в порядок.