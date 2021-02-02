НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры по диверсификации экономики Кызылординской области примут в этом году. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в сфере региональной политики будут приняты меры по диверсификации экономики Кызылординской области. Будет актуализирован Комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области. В план будут включены меры по формированию новой структуры экономики региона», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Министр отметил, что будет разработан Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза с участием заинтересованных госорганов и акимата Павлодарской области. Комплексный план будет утвержден маслихатом Павлодарской области в сентябре текущего года.

«В целях экономии бюджетных средств в течение года будет проведена централизация и оптимизация вспомогательных служб государственного аппарата. Это кадровая, финансовая и административно-хозяйственная службы, а также IT-обеспечение.

В этой связи, будет разработана Дорожная карта реализации мер по централизации и оптимизации вспомогательных служб с указанием четких сроков.

Как сообщил Асет Иргалиев, до конца текущего месяца будет разработан проект Указа Президента «О введении моратория на создание государственных и частных операторов».

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать стратегию среднесрочного развития моногородов, в том числе Экибастуза.