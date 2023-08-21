Меры по борьбе с пытками обсудили в Генпрокуратуре РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации мер по противодействию пыткам состоялась встреча сотрудников Генеральной прокуратуры со столичными полицейскими, передает МИА «Казинформ».

В Генеральной прокуратуре отметили, что в ходе мероприятия до сведения личного состава управлений полиции города доведены обновленные требования правовых актов, направленных на соблюдение конституционных прав граждан в уголовном процессе.

«Введен запрет на беседы, опросы, переговоры с лицами без процессуального статуса, предусмотрена обязательная фиксация на камеру процесса привода, доставления и задержания лиц, в законодательстве установлена ответственность руководителя территориального правоохранительного органа, в котором совершены пытки», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники полиции приняли активное участие в обсуждении новелл и высказали свои предложения по совершенствованию механизма сбора и оценки доказательств.

«По единогласному мнению участников, принимаемые меры и их неукоснительное соблюдение позволят минимизировать нарушения», - отметили в Генпрокуратуре РК.

Напомним, Президентом страны перед правоохранительными органами поставлена задача полного искоренения пыток и жестокого обращения. Функция расследования дел о пытках закреплена за органами прокуратуры.

Во исполнение данных поручений с начала года принят ряд законодательных и организационных мер.

Разработана инструкция и методика расследования пыток, утвержден совместный приказ руководителей правоохранительных органов по противодействию пыткам.

Для оперативного реагирования на сигналы о пытках в регионах созданы мобильные группы.

В целях комплексного решения проблем применяется проектный подход.