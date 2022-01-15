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Меры по борьбе с коронавирусом назвали в Минздраве РК

15 Января 2022 00:45
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Меры по борьбе с коронавирусом назвали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры по борьбе с коронавирусом озвучила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекции в стране Премьер-Министром дано поручение Министерству здравоохранения, направленное на снижение влияния коронавируса на все сферы деятельности. В первую очередь, это вакцинация и ревакцинация. Это по-прежнему остается эффективным и единственным способом специфической профилактики передачи коронавирусной инфекции. Второе: обеспечение доступа населения к медицинской помощи, лекарственное обеспечение. Один из важных вопросов - усиление информационно-разъяснительной работы с населением», - рассказала Айжан Есмагамбетова.

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, важно довести до населения информацию о принимаемых мерах государством по снижению влияния коронавирусной инфекции на сферы жизнедеятельности.

Напомним, ранее Айжан Есмагамбетова прокомментировала возможность поставки вакцины Pfizer в Казахстан для платной вакцинации населения.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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