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Меры по борьбе с коронавирусом намерены ужесточить в Германии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
12 Декабря 2020, 18:20
Меры по борьбе с коронавирусом намерены ужесточить в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Ангела Меркель планирует в воскресенье обсудить с членами правительства ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С конца октября текущего года в Германии введен частичный «локдаун», в условиях которого закрыты бары и рестораны, но продолжают работу магазины, а также функционируют средние школы.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что отделения интенсивной терапии немецких больниц уже переполнены больными коронавирусом и «Германия не может ждать до Рождества с принятием адекватных мер по кризисной ситуации».

«Мы должны прояснить, и решить, как будет продолжаться дальше. Иначе пандемия полностью выйдет из-под контроля», - сказал федеральный министр.

Германия, обладающая крупнейшей экономикой Европы, в отличие от других государств континента успешно справлялась с первой волной пандемии в марте-апреле текущего года. Однако в настоящее время заражаемость опасной инфекцией в стране растет, несмотря на принимаемые меры.

Ежедневный прирост больных коронавирусной инфекцией увеличился до 28438 случаев. Число летальных исходов составило 496 в сутки.


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