22 Мая 2022 00:32

Меры по благоустройству приняли беспрецедентный характер - павлодарский облакимат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков проверил работы по благоустройству областного центра и дал ряд поручений по их усилению, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, объезд города Павлодара глава региона начал с посадки деревьев на территории нового микрорайона «Спорт сити». С начала года здесь уже высажено около 5000 саженцев, до конца мая планируется высадка еще 3000 елей.

«Важно не только посадить дерево, но и вырастить - сказал Абылкаир Скаков. – Мы настроены на достижение именно результата».

Глава региона оценил работы по разбивке цветников на площади Конституции, количество которых в 2022 году вырастет, и в три раза увеличится полив. Абылкаир Скаков поручил постепенно высаживать многолетние цветы в определенном стиле.

«В этом году меры по благоустройству приняли беспрецедентный характер. До осени планируется заменить брусчатку на 50 тыс. кв. м тротуаров», - уточнили в пресс-службе акима области.

Особый сюрприз горожан ждет на Центральном пляже. Здесь построят два пирса, которые по завершении купального сезона будут демонтироваться. Один из них конструируется специально для маломобильных групп павлодарцев.

«На пляже появятся три навеса из камыша, пять спасательных вышек, столько же мест сбора твердых бытовых отходов, шесть раздевалок, множество навесов и шезлонгов. Все работы планируется завершить к 5 июня», - сообщили в администрации.

Сейчас уже установлен новый модульный туалет с антивандальным оборудованием.

«До сих пор состояние нашего Центрального пляжа никого не устраивало, - отметил Абылкаир Скаков. – Люди хотят отдыхать, загорать, приходят поплавать, но у нас не было элементарных условий. Должны быть раздевалка, душевые, шезлонги. Я поручал завезти качественный, мытый песок, сделать пирсы».

Сегодня глава региона также проверил строительство тепломагистрали ТМ-31. Работы ведутся в районе пересечения улиц Бектурова - Естая. Уже завершена прокладка труб на 700 м. Всего предстоит обновить около 1400 м магистрали. Как заверил представитель подрядчика, к 20 июня работы на улице Естая завершатся и продолжатся на улице Маргулана. Это даст возможность подключить горячую воду в 29 домов этого микрорайона.

Как проинформировал гендиректор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марат Иманаев, уже сейчас горячее водоснабжение восстановлено практически во всей северной части города. К 1 июня горячая вода будет в 1180 домах, а это 90 % всех павлодарских многоэтажек. Остальные подключат в июле после завершения капремонтов и строительства ТМ-31.

«Такого четверть века не было точно, - подчеркнул Абылкаир Скаков. – Раньше у нас без горячей воды дома стояли и четыре, и пять месяцев. Давайте введем новую практику, чтобы в летний период люди имели горячую воду, не пользуясь нагревателями, чтобы они не платили дополнительные деньги за электроэнергию. Я настаивал на этом при переговорах с вашими акционерами, и эту задачу мы обязаны выполнить».

Абылкаир Скаков потребовал от подрядчика жестко соблюдать график работ, а в случае отставания выходить в народ и публично признавать свою вину. Аким области также напомнил о том, что за ходом строительства будет организован тотальный контроль.