Меры Казахстана против коронавируса прокомментировали в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Меры Казахстана против коронавируса были своевременными и правильными, такого мнения придерживается руководитель делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии, депутат ЕП Фульвио Мартушелло, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятые в Казахстане меры для борьбы с распространением коронавируса были своевременными и абсолютно правильными. Казахстану удалось на шаг опередить эпидемию и не допустить ужасных последствий, которые мы видим в некоторых странах Европы», - сказал евродепутат Казинформу.

«Строгие, но необходимые ограничения помогли сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев. Действия на опережение позволили снизить давление на систему здравоохранения, а у врачей появилось время для наращивания своих возможностей», - добавил он.

«В этом отношении ваша страна действует в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Недавно директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поставил Казахстан в пример в борьбе с коронавирусом», - отметил Мартушелло.

«Важно еще и то, что правительство, приняв превентивные меры сдерживания, выделило значительные ресурсы как на поддержку системы здравоохранения, так и на социальную сферу, а казахстанцы сплотились под натиском общей угрозы», - сказал депутат.

«Наличие в стране уникальных для региона научных учреждений в области биотехнологий и опасных инфекций позволило в сжатые сроки разработать тест-системы на коронавирус, а также начать испытания вакцины против него. Все это демонстрирует высокую конкурентоспособность казахстанской биомедицинской отрасли», - уверен он.

«Говоря про коронавирус, не могу не напомнить о традиционно дружеских отношениях Казахстана с Европейским союзом. Любой кризис заканчивается и сейчас самое время смотреть в будущее, где отношения между ЕС и Казахстаном станут еще крепче», - подчеркнул собеседник.

«В марте Европейский союз и Казахстан начали новую захватывающую главу в своих отношениях после вступления в полную силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном», - отметил он.

«Со вступлением в силу соглашения мы можем в полной мере воспользоваться его преимуществами - от углубления всесторонних связей в сфере энергетики и транспорта до совместных действий в области климата, образования и науки», - резюмировал Фульвио Мартушелло.