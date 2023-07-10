Меры господдержки есть, а люди сидят без работы - Айдарбек Сапаров обрушился с критикой на районных акимов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании акимата Северо-Казахстанской области обсуждали меры, которые принимают местные исполнительные органы для трудоустройства населения. Глава региона Айдарбек Сапаров считает, чторабота с населением проводится слабо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области отметил, что со стороны государства приняты максимально возможные меры. В том числе выдача безвозмездных грантов для реализации бизнес-инициатив, микрокредитование молодежи, субсидируемые рабочие места, возможность переобучения.

«Слабо работаете с населением. В районах эта работа тоже не проводится на должном уровне. У нас 14 тыс. безработных и 10 тыс. вакансий. Со стороны государства созданы все необходимые условия, включая кредиты, микрокредиты, гранты, субсидирование заработной платы до 100 тыс. тенге. Но при этом результатов мы не видим. Люди сидят без работы. Акимы районов, вы знаете все госпрограммы, в том числе для молодежи – везде неосвоение. То есть, вы не занимаетесь трудоустройством, открытием новых производств, инвестпроектов. Государство сделало все необходимое, надо только на местах отработать. А работы нет», - возмутился А.Сапаров.

Аким области обратил внимание руководителя Аграрной кредитной корпорации на условия выдачи микрокредитов. Глава региона возмутился требованием риск-менеджеров предоставлять в залог квартиру, расположенную в городе. Он поручил провести анализ выданных кредитов и залогов.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Рината Ельжасова, по итогам года должны быть созданы 10 635 рабочих мест. В том числе 10 052 за счет реализации инвестиционных проектов. На 1 июля создали 6 392 новых постоянных рабочих места от планируемого числа. Из них 2 100 – за счета ввода новых производств.

«На реализацию новых бизнес-идей для социально-уязвимых групп населения в текущем году запланировано выдать 292 гранта на 404 млн тенге. Выдано 178 грантов на 236 млн тенге, средний размер гранта – 1,3 млн тенге. На микрокредитование 130 человек из числа молодежи предусмотрено 650 млн тенге. Под 2,5% годовых. Выдано 53 кредита на 235,8 млн тенге», - сообщил Р.Ельжасов.

На субсидируемые рабочие места направили 3,2 тыс человек. На профессиональное обучение – 191, по проекту «Бастау бизнес» - около 1,3 тыс человек. Из числа получателей адресной социальной помощи 1812 граждан трудоспособного возраста. С начала года заняли 288 малообеспеченных граждан

«Уровень безработицы в 2021-2022 годах держится на республиканском уровне и равен 4,9%. Областной уровень молодежной безработицы в 2021 году был 2,9%, что ниже республиканского на 0,8%. По итогам 2022 года отмечается рост на 0,7%», - добавил Р.Ельжасов.

Аким области считает ситуацию недопустимой. Он напомнил, что число людей, входящих в группу молодежи, увеличилось за счет повышения возрастной категории до 35 лет. Но при этом достаточно и мер государственной поддержки для их трудоустройства.

«Безработица по итогам года должна быть не более 4,5%. Акимам района поручаю провести встречу с безработными, которые есть в списках. Выясните, какую работу проводят работодатели по повышению заработных плат. Что можно сделать, чтобы повысить доходы населения», - сказал А.Сапаров.