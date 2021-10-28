Меры для улучшения ситуации на реке Жайык озвучили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов рассказал, как намерены улучшать состояние реки Жайык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в столице проходит заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. В текущем году на заседании особое внимание будет уделено проблемам бассейна реки Жайык, а также реализации единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек.

«Самый главный вопрос - вопрос по реке Жайык. К сожалению, на протяжении пяти-шести лет наблюдается маловодье, в первую очередь это происходит из-за природно-климатических условий. Сток реки как на территории России, так и Казахстана уменьшился. Кроме природных, климатических условий есть так называемый антропогенный - человеческий фактор. На территории РФ свыше 300 различных гидротехнических сооружений, которые влияют на сток реки. Сегодня сама река Жайык за счет уменьшения стока не может самоочищаться. Поэтому мы должны принимать меры, как помочь реке, чтобы она была как естественный объект», - рассказал Серик Кожаниязов журналистам в рамках заседания комиссии, проходящей в Нур-Султане.

По словам вице-министра, Казахстан и Российская Федерация совместно работают в целях решения проблем реки Жайык (Урал).

«Мы приняли совместную Дорожную карту по определению гидрологических режимов, понять причины - почему ситуация ухудшилась. Да, мы понимаем , что это происходит из-за климатических условий. Также нам нужно синхронизировать зарегулированность (стока реки - прим). В таких ситуациях, когда воды мало, нужно синхронизировать, чтобы мы максимально могли получить стоки», - считает вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.

Он отметил, что важно также синхронизировать работу водохранилищ на территории как России, так и Казахстана.

«Кроме того, есть программа экологического оздоровления, в рамках которой предусмотрены дноуглубительные работы, приведение в соответствие наших гидротехнических сооружений, каналов», - добавил вице-министр.

Серик Кожаниязов напомнил о принятом комплексном плане социального развития Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В рамках плана, как объяснил вице-министр, предусмотрены мероприятия по улучшению ситуации на реки Жайык.

«Сейчас выделено порядка 100 млн тенге. На территории двух областей работа ведется до 2024 года, обеспечено финансирование. В дальнейшем мы будем проводить научное исследование, обоснование и поймем, какие нужно меры принимать, чтобы улучшить ситуацию и сохранить, восстановить, что мы потеряли. Новые дноуглубительные работы, ремонт каналов ведутся на территории Атырауской области, в Западно-Казахстанской области мы ставим плавучие насосные станции. Мы принимаем все меры, чтобы в условиях маловодья максимально до потребителя воду довести», - отметил С. Кожаниязов.

Напомним, что в ходе заседания Совместной Комиссии идут отчеты руководителей рабочих групп по всем бассейнам трансграничных рек между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Стороны обменяются информацией о прохождении весеннего половодья в текущем году, о наполнении водохранилищ и условиях водообеспечения населения и отраслей экономики, о комплексном использовании и эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращения загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных водных объектов.