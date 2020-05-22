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Меры безопасности в период карантина усилила полиция в Талдыкоргане

22 Мая 2020 22:44
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Меры безопасности в период карантина усилила полиция в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с регистрацией фактов заражения коронавирусной инфекцией в городе Талдыкорган, усилены как профилактические, так и практические меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Функционируют четыре санитарных поста, увеличено число сотрудников на постах до 40. Интенсивный проезд автотранспорта наблюдается на санитарных постах «Алматы - Талдыкорган», «Текели - Талдыкорган», «Уштобе - Талдыкорган», однако отмечу, что затруднений в движении автотранспорта на этих участках не возникает», - рассказал начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа.
На санитарных постах сотрудниками полиции осуществляется проверка заезжающих граждан на предмет фактического проживания в городе, а также разрешительных документов на въезд в город. С момента введения постановления главного санитарного врача, с 17 мая проверено 8207 автомашин и 18 568 граждан.
«Также в круглосуточном режиме обеспечено блокирование мест проживания больных коронавирусной инфекцией и контактных, провизорных, карантинных стационаров и лиц, находящихся на домашнем карантине. Основной упор делается на разъяснительную работу с населением о соблюдении карантинных мер, в том числе об обязательном ношении защитных масок, осуществляются рейды по паркам, скверам города в целях выявления и недопущения фактов скопления большого количества отдыхающих. Ежедневно организованы рейды по объектам торговли на предмет соблюдения ими требований постановления главного санитарного врача города Талдыкоргана», - добавил полковник Нурсапа.
Полицейские просят граждан не расслаблять личную и гигиеническую защиту и строго придерживаться всех правил карантина во благо улучшения сложившейся ситуации.


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Ключевые слова: Алматинская область, Безопасность, МВД РК, Коронавирус,
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Автор:

Хасан Еспанов

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