Меры безопасности в период карантина усилила полиция в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с регистрацией фактов заражения коронавирусной инфекцией в городе Талдыкорган, усилены как профилактические, так и практические меры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Функционируют четыре санитарных поста, увеличено число сотрудников на постах до 40. Интенсивный проезд автотранспорта наблюдается на санитарных постах «Алматы - Талдыкорган», «Текели - Талдыкорган», «Уштобе - Талдыкорган», однако отмечу, что затруднений в движении автотранспорта на этих участках не возникает», - рассказал начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа.

На санитарных постах сотрудниками полиции осуществляется проверка заезжающих граждан на предмет фактического проживания в городе, а также разрешительных документов на въезд в город. С момента введения постановления главного санитарного врача, с 17 мая проверено 8207 автомашин и 18 568 граждан.

«Также в круглосуточном режиме обеспечено блокирование мест проживания больных коронавирусной инфекцией и контактных, провизорных, карантинных стационаров и лиц, находящихся на домашнем карантине. Основной упор делается на разъяснительную работу с населением о соблюдении карантинных мер, в том числе об обязательном ношении защитных масок, осуществляются рейды по паркам, скверам города в целях выявления и недопущения фактов скопления большого количества отдыхающих. Ежедневно организованы рейды по объектам торговли на предмет соблюдения ими требований постановления главного санитарного врача города Талдыкоргана», - добавил полковник Нурсапа.

Полицейские просят граждан не расслаблять личную и гигиеническую защиту и строго придерживаться всех правил карантина во благо улучшения сложившейся ситуации.