Меры безопасности усилены в Актобе в связи с режимом ЧП

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с режимом чрезвычайного положения в Актобе усилены меры безопасности. В ходе посещения мест массового скопления людей аким области Ондасын Уразалин раскритиковал санитарное состояние железнодорожного вокзала, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Аким области проинспектировал дезинфекционные работы, которые проводятся на остановках центральных улиц, в общественном транспорте.

Глава региона выразил недовольство санитарным состоянием железнодорожного вокзала, где кроме всего прочего вышел из строя терминал по продаже электронных билетов. В кассах наблюдаются большие очереди. Аким области поручил руководителю учреждения оперативно решить все проблемы.

«Президент отметил, что в связи с объявлением в стране ЧС будут усилены общественный порядок, охрана особо важных государственных и стратегических, особо режимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспортной службы», - напомнил глава региона руководству объектов.

Ондасын Уразалин сделал ряд замечаний касательно мер безопасности, принятых в торговом доме «Алтай», напомнив об ограничении времени работы подобных торговых домов до 17 часов, а также о размещении информационных листовок о COVID-19 в публичных местах.

«Необходимо обеспечить надлежащую санитарно-противоэпидемическую работу, особенно в местах массового скопления граждан. Поскольку коронавирусная инфекция является наиболее опасной для жизни и здоровья человека, следует строго соблюдать все требования», - сказал глава региона.

Ондасын Оразалин не оставил без внимания цены на продукты питания, овощи.

Акиму Актобе Асхату Шахарову было поручено держать на особом контроле цены на мясо, молочные изделия и другие продукты питания.

Затем глава региона посетил «Международный аэропорт «Актобе» и Народную канцелярию. Председатель правления АО «Международный аэропорт Актобе» Ерлан Кусман отметил, что ситуация на объекте стабильная. Сотрудниками измеряется температура тела каждого пассажира, в случае повышения температуры человек изолируется, вызывается бригада скорой помощи, исключаются любые контакты.

Ондасын Уразалин поручил руководству аэропорта усилить меры предосторожности.

Несмотря на то, что учреждения, где оказываются государственные услуги, не прекращают свою работу, директору филиала ГУ «Правительство для граждан» по Актюбинской области Руслану Ергалиеву поручено рекомендовать актюбинцам получать услуги онлайн.

