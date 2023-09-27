Меру пресечения для Самата Абиша не будет менять Генпрокуратура

Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев прокомментировал возможность изменения меры пресечения для Самата Абиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Меру пресечения определяют следственные органы, исходя из каких-то своих следственных действий. Наверное, они уверены, что он никуда не сбежит. И наверное, каких-то своих обязательств по закону не нарушает. Вопрос об изменении меры пресечения не стоит, - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в Мажилисе.

Напомним, в сентябре стало известно о проведении расследования против бывшего первого заместителя КНБ Самата Абиша. Соответствующую информацию обнародовала Генпрокуратура РК.

- Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий, - говорилось в пресс-релизе госоргана.

Сообщалось, что Самат Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде.