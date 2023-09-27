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    12:51, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Меру пресечения для Самата Абиша не будет менять Генпрокуратура

    Меру пресечения для Самата Абиша не будет менять Генпрокуратура
    Фото: из открытых источников

    Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев прокомментировал возможность изменения меры пресечения для Самата Абиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Меру пресечения определяют следственные органы, исходя из каких-то своих следственных действий. Наверное, они уверены, что он никуда не сбежит. И наверное, каких-то своих обязательств по закону не нарушает. Вопрос об изменении меры пресечения не стоит, - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в Мажилисе.

    Напомним, в сентябре стало известно о проведении расследования против бывшего первого заместителя КНБ Самата Абиша. Соответствующую информацию обнародовала Генпрокуратура РК.

    - Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий, - говорилось в пресс-релизе госоргана.

    Сообщалось, что Самат Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде.

    Теги:
    Генпрокуратура Правоохранительные органы
    Автор
    Ринат Дусумов
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