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Меру пресечения бывшему замакима Атырауской области оставили без изменений

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Августа 2022, 21:00
Меру пресечения бывшему замакима Атырауской области оставили без изменений

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырауском областном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы осужденного на 10 лет колонии-поселения экс-заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ссылаясь на проблемы со здоровьем, Нурлан Таубаев просил заменить ему отбывание наказания в колонии-поселении на домашний арест.

«Судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения нет», - сказала председатель судебной коллегии Раиса Аккулова.

Бывший первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев был приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Таубаев обвинялся в вымогательстве и покушении на получение взятки в размере 182 млн тенге от строительной компании, выигравшей тендер у компании «Тенгизшевройл» на строительство инфекционной модульной больницы в городе Кульсары.


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