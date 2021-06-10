Мертвый леопард обнаружен в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для выяснения причин гибели Мангистауского (переднеазиатского) леопарда на место выехали специалисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Мертвый леопард был обнаружен местными жителями вчера ночью, 9 июня, примерно в 22:00 часов в местности Куйкентау на территории государственного природного заказника «Манашы». Об этом сообщило руководство «Кызылсайского» государственного регионального природного парка.

На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов «Кызылсайского» ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП, ветеринарных врачей для установления обстоятельств. Местность находится приблизительно в 300-350 км от Актау. Дополнительная информация будет предоставлена после установления обстоятельств.

Переднеазиатский леопард — один из крупнейших подвидов леопардов в мире. На сегодня общая численность популяции этого леопарда насчитывает 870-1,3 тысячи особей. В Казахстане он встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике.

Большая часть переднеазиатских леопардов обитает в Иране (около 550—850 особей), Афганистане (200—300), Туркменистане — 90-100. Есть также небольшое количество в Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе, в Грузии и Турции.

Основу рациона переднеазиатского леопарда составляют среднего размера копытные животные, такие как олени, джейраны, муфлоны, козлы и дикие кабаны. Также его рацион может включать мелкую добычу, такую как мыши, зайцы и дикобразы, мелкие хищники, в том числе лисицы, шакалы и куньи, птицы и рептилии.

Отметим, что Мангистауский леопард (переднеазиатский) ранее был многократно запечатлен на фотоловушки на территории «Устюртского» государственного природного заповедника, начиная с 2018-го года. С 2021 года был внесен в Красную книгу Республики Казахстан.