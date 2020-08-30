Мертвым найден пропавший семилетний мальчик в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области найден мертвым пропавший 7-летний Эдуард из поселка Зубовск района Алтай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что поисковые мероприятия прекращены, тело мальчика обнаружено неподалеку от поселка Зубовск с признаками насильственной смерти. Обстоятельства устанавливаются.

Стражами порядка задержан житель п. Зубовск, с которым в последний раз видели мальчика.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство». В ходе следственных мероприятий подозреваемый дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ОП района Алтай», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Напомним, родители мальчика обратились в полицию 30 августа с заявлением о том, что пропал их ребенок. По их словам, мальчик как обычно вышел во двор поиграть, покататься на велосипеде, но спустя время пропал. Родители обратились в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов.

После поступления сообщения незамедлительно был объявлен сигнал «Тревога», весь личный состав полиции, волонтеры, а также неравнодушные жители поселка были задействованы на поиски ребенка.