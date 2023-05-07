Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Мертвых тюленей и рыбу обнаружили на побережье Каспия

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 22:39
Мертвых тюленей и рыбу обнаружили на побережье Каспия Кадр из видео

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Погибших тюленей и рыб нашли на побережье примерно в полутора километрах от города Форт-Шевченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mangystaumedia.kz.

Тушки тюленей, осетров и кефали лежали на берегу на протяжении нескольких сотен метров.

В областном департаменте экологии рассказали, что специалисты уже выезжали на место и взяли все необходимые пробы. Тушки животных и рыб будут отправлены на экспертизу. Пока предварительных причин гибели животных и рыб экологи не называют.



Напомним, в конце прошлого года на побережье Каспия уже находили множество тушек мертвых тюленей. Тогда в Комитете рыбного хозяйства заявили, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей стала вирус-ассоциированная острая пневмония.


Экология   Видео   Мангистауская область   Регионы   Животные   Каспийское море   Актау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области