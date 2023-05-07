Мертвых тюленей и рыбу обнаружили на побережье Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Погибших тюленей и рыб нашли на побережье примерно в полутора километрах от города Форт-Шевченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mangystaumedia.kz.

Тушки тюленей, осетров и кефали лежали на берегу на протяжении нескольких сотен метров.

В областном департаменте экологии рассказали, что специалисты уже выезжали на место и взяли все необходимые пробы. Тушки животных и рыб будут отправлены на экспертизу. Пока предварительных причин гибели животных и рыб экологи не называют.





Напомним, в конце прошлого года на побережье Каспия уже находили множество тушек мертвых тюленей. Тогда в Комитете рыбного хозяйства заявили, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей стала вирус-ассоциированная острая пневмония.