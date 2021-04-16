РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:38, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Мертвых рыб обнаружили на берегу озера в центральном парке Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На берегу озера в Центральном парке культуры и отдыха Караганды жители города заметили появление мертвых рыб. В управлении парками культуры и отдыха прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вдоль побережья озера в Центральном парке культуры и отдыха обнаружены мертвые рыбы. Жители шахтерской столицы всерьез обеспокоены этим случаем. Специалисты же в свою очередь успокаивают карагандинцев и заверяют, что никакой экологической опасности нет.

    «По данному вопросу могу пояснить, что это естественное явление, так как массового мора мы пока не наблюдаем. А пока попадаются единичные случаи, и это свойственно для всех озер после зимы», - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления парками культуры и отдыха Талгат Смаилов.

    Вместе с тем карагандинцы жалуются на ненадлежащий уход за озером в центральном парке в последние годы.

    «На сегодняшний день идет наполнение озера водой из реки Букпы. А также производится ежедневная уборка мусора по мере таяния льда», - пояснили в управлении.


    Теги:
    Другие государственные органы Экология Акимат Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!