Мертвых рыб обнаружили на берегу озера в центральном парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На берегу озера в Центральном парке культуры и отдыха Караганды жители города заметили появление мертвых рыб. В управлении парками культуры и отдыха прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вдоль побережья озера в Центральном парке культуры и отдыха обнаружены мертвые рыбы. Жители шахтерской столицы всерьез обеспокоены этим случаем. Специалисты же в свою очередь успокаивают карагандинцев и заверяют, что никакой экологической опасности нет.

«По данному вопросу могу пояснить, что это естественное явление, так как массового мора мы пока не наблюдаем. А пока попадаются единичные случаи, и это свойственно для всех озер после зимы», - прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления парками культуры и отдыха Талгат Смаилов.

Вместе с тем карагандинцы жалуются на ненадлежащий уход за озером в центральном парке в последние годы.

«На сегодняшний день идет наполнение озера водой из реки Букпы. А также производится ежедневная уборка мусора по мере таяния льда», - пояснили в управлении.